Carmen Borrego se sienta en el ‘Deluxe’ y nada más conocer su identidad, los grititos de sorpresa se apoderaban del plató de ‘Sálvame’. “No te rías tanto, ya verás cuando te enteres de quién viene al ‘Deluxe”, advertía Nuria Marín y Kiko Hernández y el aludido, preocupado, no podía evitar saltar: “¡No me lo puedo creer! ¡Qué horror! ¡La Potota otra vez en nuestras vidas!”

Carmen confiesa que le molestaba muchísimo que la llamara “Potota”, pero ahora no tiene más remedio que aceptarlo. Además, recordaba una vez más: “Es cotota, no potota, lo hace porque sabe que me molesta”.