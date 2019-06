Kiko Hernández le aclara algo a Alejandra Rubio e insiste: se han puesto en contacto con ella para que participe en ‘GH VIP’

“Hay gente que no piensa”, se ha quejado Alejandra y, tras el vídeo, Kiko le lanzaba una pullita: “¡Qué sopor! Los genes de la comunicación no lo has heredado”. Según la versión del colaborador, el representante que se ha puesto en contacto con Alejandra es de la agencia de representación que trabaja con la productora de ‘GH VIP’: “Te llaman porque quieren que entres, esto te lo podían haber explicado en casa”.