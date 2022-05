Kiko Hernández y Terelu Campos hicieron las paces hace unas semanas tras mucho tiempo sin hablarse. La noticia fue recibida con un aplauso y mucha ilusión en el plató de ‘Sálvame’, pero quien no se mostró tan feliz fue Alejandra Rubio . La hija de Terelu dejó claro en el plató de ‘Viva la vida’ que no le gustaba nada esa reconciliación y afirmó estar segura de que el colaborador de ‘Sálvame’ iba a volver a hacer daño a su madre.

Tras ver las imágenes de Alejandra Rubio, Terelu fue la primera en hablar: “A mí me encanta porque es libre y quiero que sea libre, me guste o no me guste. Yo no quiero condicionar su pensamiento, como ella no puede condicionar el mío”, dijo.