Isa Pantoja plantó cara a su hermano Kiko en 'Sábado Deluxe'. La hija de la tonadillera está cansada de que el DJ "hable mal de ella" y le lanzó un contundente mensaje. "Para quedar él como un rey, me deja a mí como una mierda porque no lo soy y no lo consiento. Me planto y no voy a permitir que diga ni esto. Yo no soy como él, no necesito que me aplaudan como a él y me digan que soy una reina", asegura.