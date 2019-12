Kiko Hernández estalla contra M\ José Campanario: "Ha demostrado que ha vendido su enfermedad. Ha mentido a España y a un juez"

Durante el juicio de esa demanda, el colaborador asegura que antes de entrar a declarar se encontró una situación muy peculiar: todos los trabajadores conocían a la pareja y se habló incluso de realizar varias reuniones amistosas con barbacoa incluida. Pero todo ello no influyó en la sentencia: "En el juicio ella dijo que yo había difamado y que ella nunca ha hablado de su enfermedad porque se avergüenza. Yo lo desmentí y aporté pruebas porque ha hablado mil veces de todo y dije que no era verdad, que había vendido su enfermedad y que cada vez que hablaba de eso donaba el dinero".

Cuando llegó la sentencia, el juez le dio la razón a Kiko y ganó el juicio pero, según cuenta el colaborador, María José recurrió y le condenaron a pagarle 2.000 euros. Hernández ha aprovechado el momento para mandarle un mensaje: "Has perdido 8.000 euros y todavía estoy esperando que pagues las costas. Yo he perdido pero usted más. Hoy se ha demostrado delante de toda España que ha vendido su enfermedad. Ha mentido a España, a un juez y la justicia no está para tonterías".