"¡Reventados! Están deseando que subamos una foto para criticar!", estallaba Kiko Hernández en 'Sálvame'. El colaborador defendía así a su compañera, Anabel Pantoja, de las críticas que su casi desnudo en Instagram ha generado. Y no ha sido el único, Paz Padilla también ha tomado la palabra.

En la imagen, la influencer solo se tapa con los brazos y la críticas no tardaron en aparecer: “Dentro de nada nos las enseñas del todo, aunque creo que ya las hemos visto” (…) “Hija mía tápate ¡Modelo no eres!”

Son tan solo algunos ejemplos y en ‘Sálvame’, sus compañeros han dado la cara. Kiko Hernández ‘brotaba’ contra los haters de la influencer llamando “reventados” a quienes escribieron este tipo de comentarios: “¿De quién es el cuerpo el móvil y la cuenta? Ella hace con su móvil y su cuerpo lo que le da la gana, no entiendo cómo hay reventados que están deseando que subamos una foto para criticar”.

"No me siga usted en redes sociales, no sea tan aburrido ¡Anda ya, aburridos! ¡Que tenéis una vida de mierda y por eso tenéis que estar siguiendo a la gente!", estallaba el colaborador de 'Sálvame'.