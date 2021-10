Kiko Hernández cierra sus redes sociales tras pedir un "tiempo" en 'Sálvame'

Kiko Hernández tiene la sensación de no poder más y así lo transmitió en 'Sálvame', tras un par de días de ausencia debido a la muerte de su íntima amiga, Begoña Sierra, pedía un tiempo en el programa para ordenar sus sentimientos. El colaborador abandonaba el plató, no regresaba y días después observamos su siguiente paso: abandonar las redes sociales.

El perfil de Kiko Hernández en las distintas redes sociales ha desaparecido, no se puede acceder a sus fotos publicadas en Instagram aunque sí mantiene su página de Facebook. Pero ¿Qué le pasa al colaborador de 'Sálvame'?

Para Kiko, Begoña era como "una segunda madre" y aunque sufría una enfermedad, no esperaba este desenlace y aún menos de forma tan precipitada. Su muerte se suma a la de una familiar y a la también pérdida de su amiga, Mila Ximénez.

"Yo es que llevo ya un año Jorge... que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro y hay un momento ya que... revientas", se confesaba el colaborador de 'Sálvame' con el presentador del programa. Por eso, por su "salud mental", se veía obligado a tomarse un respiro.

"Necesito parar porque no puede ser, ayer tenía ideas raras en mi cabeza, necesito unos días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña", pedía y se marchaba del plató de 'Sálvame'.