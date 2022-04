Kiko Hernández, dolido con la desconfianza de Lydia Lozano: "No cambies de conversación cuando yo me acerque"

El rostro del colaborador cambia por completo, "porque ya no se fía de mí" , después se dirige a Lydia, "ya no te fías, ¿no?" . Lydia quiere que la dejen explicarse, al parecer estaba hablando con dos de sus compañeras, Belén Esteban y Carmen Alcayde, cuando apareció Kiko, "tú te has metido en la conversación con naturalidad".

Cuando el resto de compañeros contradicen a la reina del chuminero, el colaborador arremete contra ella, "en trece años me has contado tantas cosas, ¿cuántas cosas he contado? Cosas de verdad, de las tuyas. No cambies de conversación cuando yo me acerque".