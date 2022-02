El colaborador, además, dejó entrever que no ha sido un fracaso y que ha sido él el que no ha querido renovar el contrato. “No era cuestión de ganar o no dinero. A mí me parece que estar todo el día promocionando unas aceitunas para que solo se vendan en internet… a mi me dijeron que era para internet y para tiendas y cuando me entero de que las tiendas no les interesan porque solo les interesa la venta por internet, que en internet se han forrado con la cantidad de botes que se han vendido, a mí no me interesa seguir promocionando unas aceitunas para internet”, explicaba.