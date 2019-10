Kiko Jiménez, muy arrepentido por sus declaraciones hacia Estela: "Estuvo feo y fue un golpe bajo"

Kiko Jiménez ha sido el cuarto expulsado de 'GH VIP' y a su salida de la casa hizo unas declaraciones sobre su compañera Estela Grande que no han dejado indiferente a nadie. Ambos concursantes tenían una relación de amistad muy especial e incluso fuera de Guadalix se habló de que había cierto tonteo. En la última gala de 'GH VIP', Kiko pudo ver al repercusión que ha tenido esa amistad y cómo lo habían vivido sus respectivas parejas, Sofía Suescun y Diego Matamoros. Ante esto, el concursante dio a entender que su amiga podía haberle “utilizado” y ser víctima de un “ montaje pactado ” entre Estela y Diego.

Kiko ha visitado el plató de ‘Sálvame’ y Kiko Matamoros, muy molesto con el daño que le han hecho a su hijo Diego, le ha preguntado si esa “preocupación” que tiene va a durar “más de una noche”. “Lo que dije de Estela no lo siento, estuvo feo y fue un golpe bajo, un método de defensa pero me arrepiento”, ha dejado claro el concursante. Además, ha dicho que en la gala se sintió “acorralado” y que no le gustó nada ver vídeos de su hijo y Rafa Mora llamándole “montajista”.