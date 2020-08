Kiko Matamoros habría intentado ser infiel a Marta López con Cristina Pujol: "Hablábamos noches enteras"

La exnovia de Matamoros tiene pruebas de que el colaborador no siempre ha sido leal a Marta López Álamo

La relación de Kiko Matamoros y Marta López Álamo era idílica… hasta hoy. Pese a que el colaborador ha llamado a este programa hecho una furia e intentando que no salieran a la luz las declaraciones de su ex, Cristina Pujol, lo cierto es que Matamoros no lo ha conseguido y esta tarde verán la luz las pruebas de que Kiko no siempre fue el hombre enamorado que ahora muestra que es.

Cristina Pujol ha asegurado que cuando Kiko Matamoros fue operado de la vejiga, el colaborador se puso en contacto con ella a escondidas de la que por aquel entonces comenzaba a ser su pareja:

"A Kiko le iban a operar y Marta se iba al certamen de Miss España, ahí él empezó a contactar conmigo super exagerado y nos tirábamos las noches enteras hablando".

Cristina no solo ha asegurado que Kiko hablaba con ella por mensajes a escondidas, si no que además no paraba de decirle 'Te quiero' y echaba balones fuera cuando le preguntaba por su relación con Marta: "Ya sabes que yo acabo con cualquiera".

