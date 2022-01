"Hace muchos años que no hablo con Belén de Olvido pero mal, muy mal, o fatal", ha asegurado Carlota Corredera. "Cuando a Belén se le plantean estos casos suele pedir que no coincidan", ha comentado Lydia Lozano. "Pues la gracia es que coincidan, a Belén no debería olvidarse que tuvo un buen inicio de 'GH VIP' gracias a Olvido", opinaba Carmen Alcayde.