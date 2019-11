Kiko Matamoros responde a los ataques de Javier Tudela: "Si no le guardara cariño, ahora mismo le deshacía"

Kiko Matamoros, por su parte, no cree que le corresponda hablar de esto y tampoco le parece “elegante” comentar nada al respecto aunque sí que cree que Javier debería ser un poco más “agradecido” con él. Aun así, Matamoros todavía le guarda cariño: “Si no le guardara cariño ahora mismo el deshacía”. El colaborador entiende que no tiene la “culpa” de todo y ha dejado claro que por el cariño que le tiene, no va a hacer leña del árbol caído.