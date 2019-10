Kiko Matamoros no se retracta de sus ataques a Estela: "Me da igual lo que piense mi hijo, yo no me tengo que comer a esta"

Pero el que no ha dado un paso atrás en sus ataques a la concursante, ha sido Kiko Matamoros. El colaborador ha visto un vídeo en ‘Sálvame’ en el que Estela agradece las palabras de su marido y, para Kiko, sus palabras le dan “ganas de vomitar unicornios”. Matamoros ha bromeado, sarcástico, con lo “bonito que es el amor” y ha asegurado que no va cambiar su opinión de la modelo: “A mí me da igual lo que piense mi hijo de lo que yo hable. Yo le respecto a él y a sus decisiones, si quiere seguir con ella, que siga. Pero yo no me tengo que comer a esta”, ha dicho tajante desde plató.