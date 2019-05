Kiko Matamoros se harta de los ataques de su hijo: “El que se tiene que ingresar eres tú, hazlo pronto”

“El que se tiene que ingresar, y de verdad, eres tú, chaval. Hazlo pronto, por favor”, le ha dicho un durísimo Kiko Matamoros a su hijo. Diego le acusó de haber ‘perdido la cabeza’, aseguró que no es el único que tiene problemas con Kiko y contó que la relación con su hermana Laura también ha empezado a torcerse.

"Antes que pedirle 25.000€ a mi hija atraco un furgón"

Según Diego, Kiko no fue al cumpleaños del hijo de Laura, le dejó tirada en un viaje a Londres y le debe casi 25.000 euros. Sin embargo, el aludido ha negado todas y cada una de sus acusaciones empezando por lo económico: “A mi hija no le debo ni un puñetero euro ¡Ni uno! No tengo esa cara dura, antes atraco un furgón”.