Kiko Matamoros, a su hijo Diego: "Me parece maravilloso que quieras defender tu relación pero no niegues lo evidente"

Kiko Matamoros sigue en pie de guerra con su, según él, exnuera Estela Grande. Y es que al colaborador no le ha gustado nada la complicidad que tuvo con Kiko Jiménez dentro de 'GH VIP' y el daño que esto le hizo a su hijo Diego.

El colaborador ha querido mandarle un mensaje a su hijo sobre su relación con la concursante: "Me parece maravilloso que quieras defender tu relación, tu mujer y estás en tu derecho de seguir enamorado y de no darle importancia a las cosas, pero no niegues la realidad. Lo que hemos visto todos es un capítulo de una serie donde una pedazo de adolescente es incapaz de contener sus emociones, de maquillar sus expresiones... donde reconoce, solapadamente, que se ha sentido atraída por Kiko Jiménez".