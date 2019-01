"No soy el único que ha salido en la tele, decía que todos los chicos de la tele le escribían y yo no le hacía caso", afirma Yago. Además, dibuja un retrato de una mujer una mujer muy celosa: "Era posesiva, me mandaba un mensaje a las siete y a las ocho tenía 50 más, es de las mujeres más celosas que he visto en mi vida".