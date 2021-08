Kiko Matamoros se pronuncia sobre el nuevo novio de su hija Ana: "En lo físico me gustaba muchísimo más el anterior"

"Yo creo que en el amor no hay edades . Para prueba soy yo que estoy encantado con mi pareja que tiene 40 años menos que yo. No voy a poner en cuestión que mi hija esté con un señor 20 años mayor que ella", aseguró.

Además, Kiko Matamoros reveló que ya sabía de la relación. "No sé ni quién es. Ni de dónde sale. Ni cuándo empezaron. Hace como un mes me llegó un comentario por una chica que sí conoce a mi hija y me dijo que andaba con un chico que era unos 20 años mayor que ella. No sé qué tipo es. Espero que buena gente y por lo menos eso, que sea un señor que la respete y que le haga feliz", añadía.