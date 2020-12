Kiko no le abrió la puerta a Gloria Camila porque Isa Pantoja estaba en su piso, según Amor Romeira

Después de que Kiko Jiménez haya jurado y perjurado que él, cuando estaba con Gloria Camila, no tuvo ninguna noche tórrida en el baño de un garito con Isa Pantoja y Efrén y que María Jesús Ruiz, la delatora, le dijo que lo que ella quería era “meterse en el baño con él y no con los gordos con los que está”, Amor Romeira ha llamado para dar más información de la noche de marras.

"Uno durmió en la cama y el otro en el sofá"

Lo que, entonces, no le cuadra a Amor es lo que ha contado en Sálvame:"Si Kiko no tenía nada que ocultar, ¿por qué no le abría la puerta a Gloria Camila, que estaba con ataque de ansiedad porque no sabía nada de él, cuando Isa Pantoja estaba dentro de su casa?", ha dicho. Y Kiko le ha contestado inmediatamente desde el plató: "Eso es mentira, tú lo que quieres es televisión. Yo se lo conté todo a Gloria Camila al día siguiente sin ningún problema".