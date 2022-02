Sin embargo, su hermana no cree en la sinceridad de sus disculpas. ¿Y tú? ¡Vota!

Kiko Rivera dio una exclusiva en la que narró un delicadísimo episodio de la vida de su hermana, Isa Pantoja. El cantante asegura que la encontró en el baño intentando ' descansar' y que además de quitare lo que tenía en la mano, le dio "un tortazo". Pero hay más y rompió sus lazos familiares también con su madre, Isabel Pantoja y declaraba que ya no considera a Isa su hermana.

Y, al principio, Kiko Rivera no solo reiteró sus palabras, sino que se mostró orgulloso de ellas y respondió a quienes le criticaban: “Primero, echen la vista atrás y recuerden las barbaridades que contó la niñera. Segundo, esa que llaman mi hermana (que para mí no lo es ya) le dio la razón a una mentira. Tercero, básicamente porque me sale de las narices”.