La hija de Isabel Pantoja está participando en ‘La Casa Fuerte 2’, pero el pasado jueves por la noche Jorge Javier Vázquez la puso al tanto del tremendo cruce de declaraciones entre su madre y su hermano. Isa P. dijo que prefería mantenerse al margen , sin posicionarse ni con el uno ni con la otra : “He estado en una posición parecida, ellos no han dado la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie”.

Estas palabras han obtenido respuesta apenas unas horas después por parte de Kiko Rivera, que ha hecho una publicación en Instagram que aludía directamente a su hermana. “A estas alturas no necesito que nadie se posicione de un lado u otro… Solo me valen los papeles, ellos son los que no mienten”, ha escrito. Además, ha hecho referencia al programa en el que esta noche participará y que desvelará informaciones hasta ahora desconocidas de todo lo que pasa entorno a la familia Pantoja. “Nos vemos esta noche en Telecinco”, publicaba el DJ.