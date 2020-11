La historia de amor de Isabel Pantoja y Paquirri

La artista, en su paso por ‘Supervivientes 2019’, habló con el corazón en la mano de su historia de amor con el torero. Isabel contó que cariñosamente le llamaba “gordo” y que tras su muerte prometió no volver a casarse nunca más. “Fue la historia más bonita de amor que te puedas imaginar; pero lo bueno dura poco. Era tal felicidad y tan perfecto todo. Lo era todo. Y todo no se puede tener. Era la felicidad completa y eso no existe. Yo la he tenido, la he vivido. Era la persona que más he querido y amado en mi vida".