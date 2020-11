Kike Calleja niega que Isabel Pantoja vaya a desheredar a Kiko Rivera: “Es mentira”

Además, el colaborador ha contado cómo se encuentra la Pantoja con todo lo que está pasando. “Está destrozada, no para de llorar”. Según Calleja, ella afirma que “todas las madres se equivocan, pero que nunca ha querido hacerle daño a su hijo”.

¿Pantoja le quiere quitar el coche a Kiko?

Han salido informaciones confusas sobre el coche de Kiko Rivera y se apuntaba a que Isabel Pantoja querría quitárselo. Kike Calleja ha puesto luz sobre este asunto: “Las cuotas del coche las paga la madre” y, ante todo lo que está ocurriendo, la tonadillera se habría plantado y le habría dicho a su hijo que las pagase él. A Kiko esto le habría molestado mucho. “Estalla y dice que no va a pagarlo”, cuenta Calleja. El no abonar las cuotas tendría como consecuencia que hubiese que devolver el coche, pero no que se lo quedase la Pantoja.