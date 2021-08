Un comentario de Rafa Mora sobre los filtros en las imágenes ha hecho pensar a Laura Fa

Laura Fa: "Es mi cuerpo, son mis normas"

"Podemos no ser guapas y delgadas y estar espectaculares", explica la colaboradora de 'Sálvame'

Un comentario de Rafa Mora en 'Sálvame' hizo reflexionar a Laura Fa. Le acusó de utilizar "filtros" en sus fotos de Instagram y aunque la colaboradora retoca un poco las fotos, filtros no utiliza "ni uno". Así que recién levantada y "sin maquillaje", la periodista se ha mirado al espejo, solo llevaba su ropa interior y se ha dado cuenta de algo: "Hoy, de amarillo, y con todos mis complejos, me he visto y he dicho: ‘estoy de p*** madre!’

La periodista adora a Rafa pero sus palabras le hicieron pensar en lo que a veces proyecta. Cree que no tiene un cuerpo "normativo", nos cuenta que tiene "arrugas en la barriga" tras dos embarazos, estrías en las piernas como consecuencia de los cambios de peso, un poco de celulitis o manchas: "Mil defectos que intento esconder".

Tiene 46 años y cree que tiene "de todo", cosas que le gustan y cosas que no. Intenta enseñar solo las primeras y guardar las que le acomplejan porque así gana "seguridad": "Me pasa como con las opiniones, no todas son las que marca la sociedad pero son las que tengo y las defenderé hasta donde pueda".

"Yo a veces me siento espectacular y lo enseño"

"La presión por el físico es algo a lo que nos tenemos que enfrentar las mujeres", continúa Laura, algo que "pesa" en el día a día: "Podemos no ser guapas ni delgadas ni fibradas ni tersas, podemos no ser nada de eso y estar espectaculares".

La periodista no cree en los cánones establecidos y lo demuestra con su foto: "Yo a veces me siento espectacular y lo enseño. Y hoy, de amarillo y con todos mis complejos, me he levantado, me he mirado al espejo y he dicho: 'estoy de p*** madre!'. Es mi cuerpo, son mis normas, es mi Instagram y hago y haré con él lo que quiera".

Por eso, no dudará en eliminar todos los comentarios que la dañen: "Feliz miércoles a todos y nos vemos en un rato en 'Sálvame".