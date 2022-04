Belén Esteban se emociona en 'Lo de Belén': el bonito mensaje a la abuela más famosa de las redes de su nieto

Un éxito que llegó por casualidad, Christian explica que “es una forma de compartir momentos los dos juntos”. Todos los colaboradores se enternecen con las palabras de su nieto, “es un recuerdo para toda vida que me va a quedar, porque un día por desgracia no estará y siempre miraré por los vídeos lo bien que nos lo pasábamos”. Además, Rosa no quiere desperdiciar esta oportunidad para lanzar un mensaje a todos los nietos de mundo: “Yo se lo digo a los críos, sobre todo mirar por vuestros abuelos, hacerles reír, que no estén serios, que no estén enfadados, que esto es muy bonito".