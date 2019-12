Lydia Lozano: "Dicen que Eva González lleva una temporada mal y que a veces tienen que parar de grabar porque llora"

Lydia Lozano ha dado adelantado nueva información sobre la posible crisis entre Eva González y Cayetano Rivera: "La revista del saludo afirma que Eva Gónzalez lleva una temporada mal, es más, yo sé por un compañero que tiene muchos amigos que trabajan en la otra cadena, en el programa que ella presenta, que muchas veces tienen que cortar porque ella está llorando", ha contado la tertuliana. "Lo que también me llama la atención es que su cuñado dice que no se cree nada, pero si el periodista le pregunta acerca del tema, que todavía no haya llamado ni a ella ni a su hermano para preguntar...".