Mila Ximénez emociona a Lydia Lozano: “Eres una grande en el programa”

La tarde había empezado con un enfrentamiento entre Lydia Lozano y Rafa Mora. El colaborador, superado porque la audiencia va a decidir entre él y Kiko Jiménez para quedarse como colaborador en ‘Sálvame’, dejaba caer que su compañera no está en su mejor momento y la tensión estallaba.

Minutos más tarde, Mila Ximénez intervenía para posicionarse del lado de Rafa en lo que a la batalla por el puesto se refiere: “Se lo ha currado, es un colaborador buenísimo, no le quiero perder en el programa y eso no tiene nada que ver con que Kiko no sea bueno”.