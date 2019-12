Una insinuación de Las Mellis sobre Luismi 'El chatarrero' acaba con la paciencia de Lydia Lozano: "Cuando me invitan a una fiesta y el anfitrión nos trata bien soy agradecida"

Según ‘Las Mellis’, Luismi ‘El Chatarrero’ estaba un poco “extrañado” tras haber recibido un mensaje de Lydia Lozano tras una fiesta. Las hermanas le piden que no presuma porque no es amiga de Luismi y han dado un paso más ante las preguntas de José Antonio León, creen que quería ‘agradarle’: “Creo que sí por la forma que lo miró él y me lo dijo, si lo lee normal y corriente no me lo dice”.