Lydia Lozano tiene un nuevo lapsus sobre Maluma y Jorge Javier reacciona: "Esto no es un programa de rumores"

"Me hace gracia de Maluma que cuando era más jovencito era muy normal y con los años le ha puesto 'jaquetón' y le he visto en muchas entrevistas y es muy simpático y creo que cuando habla se refiere a mí", ha entonado el presentador sobre el cantante y añade, entre risas: "Me voy a dejar la barba por él, por si acaso coincidimos que no le raspe".