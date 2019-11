Makoke carga contra los Matamoros y advierte: "Me pensaría entrar en 'GH DÚO' con Diego Matamoros"

Makoke ha dado una entrevista en la que ha contado su actual relación con Tony Spina, cómo ha ido su operación de pecho y ha cargado contra la familia Matamoros. Y es que desde que la pareja rompió su relación no han dejado de lanzarse pullitas. Esta vez, ha contado que ahora se siente mucho más "libre" porque su relación con el colaborador estaba llena de "ataduras": "No era un amor libre. Ya tengo una edad y no quiero ni miedo ni celos ni rencores ni toxicidad".