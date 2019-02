Makoke, de Matamoros: “No me gusta el Kiko que estoy viendo, no le reconozco”

Makoke visita ‘Sálvame' para analizar el último posado de Kiko Matamoros con su novia Crisitina, donde ella se echó a llorar, abandono la conexión y, también, mostró su carácter. La ex de Matamoros no comprende que la relación vaya tan rápido y ya quieran casarse y tener hijos.

Makoke ha visitado ‘Sálvame’ para comentar la última entrevista que protagonizó Kiko Matamoros junto a su novia Cristina . “Él arremete contra mí por la entrevista con Lecturas… no he vuelto a hablar con él . Me da mucha pena, creo que nos merecíamos otra cosa. L a verdad que no le reconozco. Él ahora mismo es capaz de casarse, de tener hijos… es capaz de todo ”, asegura Makoke.

Cristina Pujol, por su parte, aseguró en su segunda aparición pública que no entraría en una guerra con Makoke "por respeto" a Kiko Matamoros y a su hija, Ana, y la ex del colaborador le ha respondido en ‘Sálvame’ : “ Si quiere respeto para la hija de Kiko, que empiece respetando a su madre ”.

Makoke ha explicado que a la pareja no les aporta nada bueno meterse con ella y ha repetido que no quiere entrar en confrontaciones con la nueva novia de Kiko : “Que sean felices pero la que ha empezado insultando ha sido ella”.

Makoke pierde la demanda contra Mila

“Mila me ha ganado la demanda, la Audiencia le ha dado la razón pero todavía me queda el recurso en el Supremo. Si es verdad que en la sentencia refleja lo que me dijo en una revista, queda el juicio por lo que me dijo en ‘Sálvame’, que fue peor. Yo no quiero, sinceramente, y así se lo he manifestado a mi abogado”, aseguraba Makoke aparentemente conciliadora.