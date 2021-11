Mar Flores niega estar detrás de la traición a su pareja y sus amigas: "Es brutal, voy a demandar"

Ahora hemos sabido cómo Mar Flores afronta toda la polémica. Las cámaras le pillaban saliendo de un hotel cuando se ha parado a anunciar que tomará acciones legales: "Es brutal. Es brutal lo que pasa en España. Acabo de ganar una sentencia de algo que pasó hace 30 años por intromisión en la intimidad y el honor y ahora parecen estas cosas manipuladas, tergiversadas y chantajeadas. Voy a ir a juicio con todo esto. Voy a demandar a este señor que no conozco (...) Uno puede discutir con su pareja pero esto es brutal. A quien he tenido que disculparme ya me he disculpado", decía.