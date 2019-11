El novio de María Jesús Ruiz no aclara si sigue casado: "Como esté o no, es asunto mío"

Curro ha cogido el teléfono ante la llamada de ‘Sálvame’ pero no ha querido abordar la polémica y es que, nada más ver su primera foto de la mano de María Jesús Ruiz, salió a la luz otra información: que Curro sigue casado con su mujer.

“Soy una persona anónima y cualquiera se va a querer a subir a un carro”, se queja Curro, dejando claro que él no tiene ningún problema: “No me oculto de nada, no tengo nada que decir en absoluto”. Además, apunta lo que se está diciendo “no es justo” ni para él ni para Yolanda ni para la propia María Jesús.