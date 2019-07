El colosal chasco de María Patiño con Chelo Gª Cortés: “Me he vuelto loca gritando”

Chelo Gª Cortés y su mujer, Marta, han dado una exclusiva que ha incendiado el plató de 'Sálvame'

Aludida, María Patiño les ha enviado un mensaje que no deja lugar a dudas y no ha obtenido respuesta porque les ha bloqueado

María Patiño: "Chelo se fue y dejó un camino plagado de mentiras que hemos tapado sus amigas"

En una exclusiva en la revista 'Lecturas', Chelo García Cortes dice que los colaboradores de ‘Sálvame’ se han burlado de Marta durante su participación 'Supervivientes', no han entendido que no pudiera acudir a plató a defenderla por su enfermedad y se siente responsable de los ataques. Por ello, dice no haber sentido el apoyo de sus amigas, María Patiño y Gema López. Tampoco lo ha notado Marta, que solo muestra agradecimiento con Belén Esteban.

Y con esto Patiño se ha llevado una decepción más. Una “gran” decepción. María ha recordado que cuando conoció a Chelo no le hablaba porque no era “nadie”, no tenía un nombre en la profesión porque solo había trabajado en agencias, pero no se lo tomó a mal porque esto no le producía ningún complejo. Sin embargo, creía que esto había cambiado: “Creía que me había valorado como persona y me he dado cuenta de que no”.

María no pedía un perdón, pedía un “gracias” porque cree que se lo merece. Además, le ha sorprendido cómo Marta ha despreciado al programa: “No tienen a nadie a su lado porque no saben dar las gracias”.

“Me he llevado un chasco enorme”, ha confesado la colaboradora y es que cuando ha leído la entrevista no ha llorado, sino que se ha vuelto “loca” en su casa “gritando”: “No he llorado, me he decepcionado porque me siento que yo lo que necesito y lo que espero de la gente es también un reconcomiendo en la medida de lo que yo doy”. Así que ha cogido el móvil y les ha mandado un mensaje que no dejaba lugar a dudas: “No me han respondido porque les he bloqueado”.