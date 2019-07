María Patiño le lanza una pullita a Chelo García Cortés: "Cinco personas te han dejado tirada y ninguna es compañera de profesión"

Hay ciertas dudas sobre las deudas de la exsuperviviente Chelo García Cortés, la colaboradora de 'Sálvame' María Patiño se ha dirigido a cámara y ha dicho: "Sé que me estás escuchando, que nos estas viendo, esto va a ir dirigido a ti Chelo".

Antes de que su compañera fuese a la isla María habló con ella y le aconsejó que tuviese gratitud con los que le han ayudado. Además, dice que para la exsuperviviente tener deudas es algo humillante: "Lo más maravilloso de este mundo, es que si tengo un problema tenga gente que me ayude, porque el día que nadie me diga qué necesitas, yo me muero y eso para mí sí que es humillante".