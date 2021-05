Olga Moreno se sinceró en 'Supervivientes' acerca de su relación con Rocío y David Flores, hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores a los que considera como suyos. "David y Rocío tienen a su madre. Y yo soy su 'Oa'. Pero los he criado como si fuera su madre. Pero su madre solo hay una (...) Siempre digo que de estos tres dedos que cuál me corto. Y a Lola la he parido yo. Y no me corto ninguno", le explicó a sus compañeros en el concurso.