De ésta, recordaba que ella tiene “muchos años menos” y contaba que María “llega una hora antes de que empiece Socialité” , dando a entender que no se relaciona con el resto del equipo. Alexia también ha dicho que a ella le gustaría presentar el programa de los mediodías de los fines de semana porque es “comunicadora”, que no le gusta como presenta María y que, a su gusto, prefiere a Nuria Marín.

"Ni ella ni nadie va a jugar con mi profesión"

Patiño también se ha pronunciado sobre el tema de la edad: "Sé que puede parecer que yo tengo una obsesión con la edad por todas las intervenciones quirúrgicas que me he hecho, pero no es así. Yo sé que ella lo ha dicho para hacerme daño pero que no se crea que me estoy clavando un alfiler en el estómago".