María Patiño nos relata su encontronazo con José Antonio Avilés en maquillaje: “Le dije que está muy mal”

Según Antonio Pavón, José Antonio Avilés ha criticado duramente a María Patiño y la colaboradora se encontró con él poco después en maquillaje. Allí, tras recibir algún que otro reproche, la colaboradora le dejó las cosas muy claras: “Le dije que está muy mal y que no es nadie para perdonarme la vida y para decirme que no me tiene rencor”.