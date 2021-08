María Patiño asegura que ha recibido "llamadas tremendas" por lo que dijo de Amador Mohedano

Además de la llamada que hizo el propio Amador esa misma tarde desmintiendo dichas declaraciones, María Patiño ha recibido más llamadas a su móvil que no han sido precisamente agradables. "He recibido llamadas muy tremendas y no por parte de ningún miembro de la familia de Amador Mohedan. Me decían que ya había conseguido lo que quería y que iba a conseguir matar a alguien de la familia", ha dicho la copresentadora.