En 'Socialité', María Patiño le recordaba que nunca le ha insultado y que el foco no está en ella sino en su padre, Antonio David Flores: "Te fuiste a tres meses atrás cuando hablé de los carteles, sigo cuestionando esa puesta que no había tanto y es cierto que asumo el error que cometí".

"Yo no soy tu enemiga, me he sentido engañada por tu padre pero no tengo nada en tu contra ni te voy a atacar, te sigo considerando una víctima de tu padre, a ti y a tu hermano", insistía María Patiño pero, desde 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores sostiene su postura: "No tiene credibilidad" porque la acusa de "no contrastar información".