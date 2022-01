Rocío Flores cargó duramente contra María Patiño en 'El programa de Ana Rosa' : "No voy a contestar a María Patiño, es una periodista que no tiene credibilidad, cero. A mí me acusó de haber puesto una denuncia falsa , imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas y que tenía un vídeo donde él ponía los carteles con la palabra 'maltratador', dijo que se había celebrado un juicio y que había testigos ...", explicaba la hija de Rocío Carrasco.

" Me senté aquí y dije que eso era totalmente falso , ¡es totalmente falso! Es una periodista que está denunciada penalmente, se que lleváis meses provocándome y buscando mis reacciones, haciéndome muchísimo daño. Desde que senté a la cúpula de 'La fábrica de la tele' os ha dado", argumentaba. "No voy a defenderme en un programa de televisión, os voy a contestar en un juzgado y a partir de aquí que cada uno diga lo que quiera ".

Esa misma tarde, Carlota Corredera defendía en 'Sálvame' a su compañera . "T ú no has sentado a nadie de la cúpula de 'La fábrica de la tele' en un banquillo , la denuncia se ha archivado, igual que ha sido archivada la denuncia que le pusiste a 'Vanitatis' por publicar la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante tres años", estallaba.

"Tanto tú como Gloria Camila tenéis que respetar a las personas que trabajan en esta cadena , pido que respetéis a María Patiño y las demás periodistas y presentadoras de la cadena que lo que hacen es su trabajo y no piensan como vosotras dos, estáis un poquito desubicadas me parece a mí", zanjaba la presentadora.

Gloria Camila no ha dudado en responder en 'Ya son las ocho' a Carlota Corredera. "Yo me quedo un poco anonadada, no había visto lo de Carlota y me quedo un poco en shock. Yo respeto a todo el mundo por igual, al de la limpieza, al basurero, a la presentadora y a los colaboradores. Nadie es más que nadie por su puesto de trabajo", dice muy tajante. "Soy personaje público y creo que todos necesitamos al otro para hacer el programa. No puedo decir nada más".