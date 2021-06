María Patiño: “Rocío Flores no puede pedir perdón porque no es consciente todavía de lo que ha hecho”

María Patiño se puso muy sería para hablar del tema y para echar un cable a la hija de Rocío Carrasco: “Hay una cuestión fundamental, y es que Melyssa habla de que ha superado el trastorno de alimentación. Si esta chica ha superado un trastorno, claro que es capaz de pedir perdón, pero si Rocío Flores no ha hecho la terapia, como bien sabemos que no la ha hecho, no puede pedir perdón porque no es consciente de lo que ha hecho… ¡Por eso cuando llora tiene angustia!”.