“Que no lo comunique no significa nada, yo tampoco lo sabía”, decía Anabel y Patiño la interrumpía: “No eres su hija, eres su sobrina y tienes que saber el lugar que ocupas, una hija no se puede enterar por televisión de que su madre está en Madrid”.

Anabel se iba de plató negando con el dedo y quejándose al director: “Es muy feo lo que ha dicho María porque sabe que para ella soy como su hija, no cuento nunca nada, de lo que sé nunca hablo y a mí no se me dice nada para no ponerme en una tesitura”.