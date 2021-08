Marta López descubría en directo de quién es trataba y preguntaba a Samira: “¿Qué me quieres contar? Me podías haber llamado por teléfono”. La colaboradora no cree que Rubén haya querido estar con Samira y este comentario servía a la invitada para contraatacar: “Me ha extrañado que yo tengo 30 y tú 47 años”.

“Yo he dicho que no me lo creo me parece bajuno, tengo 47 años estoy estupenda ojalá llegues tú”, se defendía Mata que acababa por perder la paciencia: “¡Dejadme en paz, tía! ¡Dejadme tranquila, tía! que vaya con quien quiera, no vengas aquí a reírte ¡Estás disfrutando cuando yo lo estoy pasando mal!”