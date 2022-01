Kike Calleja y Marta Riesco han compartido cobertura en Vitoria de la información sobre Iñaki Urdangarin. Tras la baja de la periodista, el reportero de 'Sálvame' nos trasmite que Marta dijo a todos sus compañeros que no iba a aguantar "más mentiras" y nos transmite qué puede estar molestando a la periodista en lo que a su relación con Antonio David Flores se refiere.

El reportero le preguntó por qué había dejado de seguirse con Antonio David en redes sociales para empezar a hacerlo de nuevo un poco después, pero ella le quitó importancia y prefirió no entrar en detalles: "Me dijo que nadie lo iba a entender". Eso sí, cuando le preguntó por qué Antonio David no dormía en su casa cuando pernoctaba en Madrid, ella respondía así: "Hay una razón, que lo cuente él".