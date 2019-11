'Sálvame' recoge el Premio Iris: de la alfombra roja al discurso de Belén Esteban

En la gala pudimos ver a otras grandes estrellas televisivas como Boris Izaguirre, Toñi Moreno o Anne Igartiburu. Todos los invitados dieron la enhorabuena al programa por el tardío pero merecido premio: "Si has llegado hasta aquí y te han reconocido... hay justicia en ello", recalcaba el presentador Matías Prats. Una vez recogido el premio y ya sin nervios, Belén estaba muy contenta y se sentía feliz: "Me he quedado nueva. Me ha encantado".