Melyssa, que fue evacuada por una gastroenteritis aguda pero ya se encuentra mejor, ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición , sobre todo, por su intervención como mediadora en la ruptura no resuelta entre Sandra Pica y Tom.

La ambigüedad de esta pareja, que todavía no sabemos si han roto definitivamente o no, enfadó mucho a Melyssa, que discutió duramente con Tom en la isla, tanto como lo hacía cuando eran pareja. La guapa concursante se enfadó tanto con su ex y Sandra que acabó contando que Tom le había pedido una segunda oportunidad poco antes de irse a Honduras.