" Él dice que es broma , si es una broma pues bueno. A mí me dio la sensación de que era verdad. Llegué él se estaba haciendo una prueba, me senté al lado de su pretendiente, él se sentó y me dijo: algún día me tienes que dar una oportunidad porque he cambiado. Pensé que era verdad por eso le dije que tenía que respetar a la mujer con la que estaba", ha respondido Melyssa.

Además, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado una decisión: no volver a hablar de su ex y su nueva novia. "Me he dado cuenta de que siempre digo que quiero terminar con este tema. Nunca me he pronunciado hasta que he vuelto a salir. Hoy día me quejo de que no quiero hablar de esto pero siempre termino hablando. Soy yo la que tiene la oportunidad de poner un punto y final", ha zanjado.