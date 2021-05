En sus peores momentos, Mila Ximénez se está dando cuenta de todo el cariño que tiene a su alrededor. Con altos y bajos en lo físico y en lo anímico en esta lucha contra el cáncer de pulmón que iniciase el verano pasado, la colaboradora de 'Sálvame' está recibiendo un chute de amor único. Sus amigos íntimos, compañeros de programa y su familia no la dejan en ningún momento y es habitual verla entrando y saliendo del hospital con ellos. Uno de los que no falta casi nunca en esta cita es el estilista Pablo Mallavia , uno de sus apoyos más incondicionales.

Pablo Mallavia y Mila Ximénez: una amistad contra todo

"Yo siempre he dicho que, a parte de ser estilista, soy psicólogo. Influye muchísimo tanto el tema de la ropa, como los colores para coordinar con el estado de ánimo de ellas. También es cierto que en muchas ocasiones me llaman, pero yo no me puedo mojar demasiado porque estoy en el medio de todas", ha llegado a revelar en alguna ocasión en la que han tenido enfrentamientos entre ellas y él se ha visto en medio de todo.