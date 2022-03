El mensaje en las redes sociales de Dani, de 'Gemeliers' tras el terrible accidente de tráfico en el que se ha visto envuelto

Un accidente en el que se ha visto envuelto Dani, de 'Gemeliers', que iba dentro del vehículo. Al parecer el conductor fue detenido porque dio positivo en el control de alcoholemia y que la velocidad a la que iba no era la adecuada en el lugar de los hechos.

Al conocerse la noticia, Miguel Frigenti que mantiene una amistad con el cantante, aseguró en el programa que "está muy afectado" con todo lo que ha ocurrido. Algo que también corroboró su hermano Juan Carlos, que llamó en directo al programa y aclaró que el gemelo "es inocente" y que "no es un momento fácil" para él y su familia.

Eva Morilla, madre de Jesús y Dani, de 'Gemeliers' también quiso entrar en 'Ya son las ocho' para dio más detalles de cómo se encuentra su hijo: "Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nada y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera". Y relata todo lo que tiene que ver con el suceso y aclara la relación que tenía el cantante con la chica que ha fallecido: "La conoció ese día".

Las declaraciones de la familia de Dani dejan una cosa clara y es que él no está pasando por un buen momento con todo lo ocurrido y no ha querido pronunciarse en primera persona sobre todo esto. Aunque no está siendo prácticamente activo en las redes sociales, horas más tarde de que saltara la noticia quiso poner una publicación en su perfil de Instagram, donde ha puesto un corazón negro sin ningún texto, pero que lo dice todo.